Juan Diego Zelaya reprocha plan de Mel de generar caos y quedarse en el poder a la fuerza

Tegucigalpa – El aspirante del Partido Nacional a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, criticó que el plan del expresidente Manuel Zelaya Rosales es de generar caos en el país y quedarse en el poder a la fuerza.

A través de un posteo en su cuenta de red social “X”, el nacionalista denunció que la intención del Partido Libertad y Refundación (Libre) es romper el orden constitucional y pretender quedarse en el poder por la fuerza.

“Hoy una evidencia más con el llamado del ilegal “presidente” del Congreso Nacional queriendo anular las elecciones”, posteó Zelaya.

Sostuvo que el Partido Libre debe entender que los hondureños votaron para dejarlos fuero de la presidencia, del Congreso Nacional y de la mayoría de las alcaldías, especialmente la de la capital hondureña.

Lamentó que el proceso electoral haya sido boicoteado desde el primer día.

Durante dos semanas, Mel Zelaya y sus colectivos paralizaron el conteo, generaron caos y atentaron contra la voluntad popular, denunció.

El aspirante a la comuna capitalina puntualizó que ahora quiere implementar la misma estrategia que usaron en el conteo presidencial lo quieren hacer con diputaciones y alcaldías.

“Se van, no le robarán este triunfo a todo un pueblo que votó por un cambio”, sentenció. AG