Juan Diego Zelaya propone simplificación de permisos y más inversión para Tegucigalpa

Tegucigalpa – El candidato nacionalista a alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, presentó este lunes ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) su propuesta integral de ciudad.

La propuesta está enfocada en cinco ejes prioritarios: seguridad, empleo, gestión del caos vial, agua y saneamiento, y la recuperación del río Choluteca.

Subrayó que estos pilares estarán atravesados por tres principios transversales: transparencia, tecnología y participación ciudadana, con el objetivo de construir una capital moderna, ordenada y competitiva.

El candidato del Partido Nacional a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego, se reunió este lunes con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) para presentar sus propuestas pic.twitter.com/tle32YNVva — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 23, 2025

Durante su presentación, destacó dos propuestas clave: la primera es la simplificación de permisos de operación y construcción, bajo la premisa de que “mucho ayuda el que no estorba”, lo que permitirá agilizar la formalización y el crecimiento de los negocios en la capital.

Señaló que también está la infraestructura productiva para Tegucigalpa, que incluye la construcción de un recinto ferial, una terminal de transporte y un central de abastos.

Asimismo, anunció un convenio con la CCIT para reinvertir parte de los impuestos que pagan los negocios capitalinos en programas de formación y educación para emprendedores, educación financiera y en una ruta hacia la formalización empresarial.

“Estamos convencidos de que la capital necesita soluciones reales y urgentes. Nuestra propuesta pone a la gente al centro, apostando por la seguridad, el empleo y la infraestructura que generen desarrollo y prosperidad para todos”, afirmó Zelaya. PD