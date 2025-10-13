Juan Diego Zelaya promete poner en marcha el Trans450 en 27 meses o renunciará

Tegucigalpa — En un acto público sin precedentes en la política municipal, el candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, suscribió la noche de este domingo un “Contrato con la Ciudadanía”, mediante el cual se compromete formalmente a poner en funcionamiento el proyecto de transporte masivo Trans450 en un plazo máximo de 27 meses a partir del inicio de su gestión.

El documento, presentado como una declaración jurada y contrato de honor, establece que, de no cumplir con el plazo fijado, Zelaya presentará su renuncia inmediata e irrevocable al cargo de alcalde.

El Trans450 ha sido una deuda de toda la clase política con los capitalinos. No más excusas. Asumo este compromiso con la convicción de que la palabra dada es un pacto inquebrantable”, expresó Zelaya durante dio a conocer el compromiso en el foro televisivo 30/30.

El aspirante nacionalista subrayó que su propuesta busca convertir una “obra gris” en una solución funcional y digna de transporte público para Tegucigalpa y Comayagüela, destacando que la movilidad urbana es “un derecho y una necesidad urgente”.

Como parte de su iniciativa, Zelaya convocó a la sociedad civil, colegios profesionales, medios de comunicación y organismos veedores a realizar una auditoría social permanente del cumplimiento de este compromiso, y anunció que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) podrá actuar como garante de la transparencia del proceso.

“Solo quienes están dispuestos a arriesgar su carrera política por el bien de la ciudad merecen gobernarla”, afirmó el candidato, al firmar el documento ante testigos y representantes de distintos sectores.

El “Contrato con la Ciudadanía” fue firmado en Tegucigalpa el 12 de octubre de 2025, y marca un punto de partida en la campaña de Juan Diego Zelaya, quien busca recuperar la confianza de los capitalinos mediante hechos verificables, plazos concretos y rendición de cuentas.Juan Diego Zelaya dijo que su éxito como alcalde será más profundo y amplio sí el presidente del país es el candidato Tito Afura, por quien llamó a los ciudadanos votar masivamente, como único mecanismo para lograr la prosperidad de Honduras , concluyó. (PD)