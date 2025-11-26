Juan Diego Zelaya presenta el “Botón Rosa”: una herramienta para proteger a las mujeres que sufren violencia en la Capital

Tegucigalpa – En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el candidato a alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, presentó este miércoles el “Botón Rosa”, una herramienta de atención y respuesta inmediata diseñada para proteger a las mujeres que enfrentan situaciones de acoso, violencia o peligro, con énfasis en los casos de violencia doméstica.

El evento se llevó a cabo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), donde se dieron cita organizaciones sociales, representantes de medios de comunicación y ciudadanos comprometidos con la causa de una ciudad más segura y respetuosa con la vida de las mujeres.

El Botón Rosa forma parte del plan de seguridad propuesto por Juan Diego, y está concebido como una red de protección efectiva que incluirá botones de emergencia en espacios públicos y una aplicación móvil de activación discreta, conectada con un sistema de atención inmediata y especializada. Su objetivo es garantizar que, ante una amenaza, las mujeres no estén solas ni indefensas.

“Las mujeres no pueden vivir con miedo ni dentro de su casa ni en la calle. El Botón Rosa será una red de auxilio real, rápida y solidaria. Es hora de actuar, de verdad, por su seguridad y su libertad”, expresó Juan Diego durante la presentación.

El proyecto fue elaborado con base en experiencias locales e internacionales exitosas, adaptado a las condiciones sociales y tecnológicas del Distrito Central. Está enfocado en dar respuesta a las principales formas de violencia que afectan a las mujeres: desde agresiones domésticas y robos hasta casos de persecución o acoso callejero.

Además de ser una propuesta tecnológica, el Botón Rosa representa un respaldo directo y urgente para mujeres que viven bajo amenaza de sus agresores. Permitirá brindar auxilio inmediato en situaciones de emergencia, evitando que quienes golpean, violentan o abusan sigan actuando con impunidad. Esta iniciativa busca romper el ciclo de la violencia y demostrar que la ciudad sí puede actuar a tiempo y con firmeza. PD