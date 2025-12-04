Juan Diego Zelaya pide paciencia y sólo aceptar la versión oficial del CNE

Tegucigalpa – El candidato a alcalde por la capital hondureña, por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, pidió a su militancia paciencia y aceptar la versión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Aunque dijo que cuenta con el 100 % de las actas, se debe esperar el resultado oficial.

El primer objetivo, de quitar la “nube negra de la izquierda”, ahora hay que esperar los resultados, dijo.

Cabe señalar que con el 90.14 % de las actas publicadas el candidato a alcalde por el Partido Libertad y Refundación, Jorge Aldana aventaja por mil 182 votos a Zelaya.

No obstante, Zelaya dijo estar confiado en el resultado final.

Reiteró que se debe tener paciencia y esperar la divulgación del 100 % de las actas electorales. (RO)