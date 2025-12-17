Juan Diego Zelaya pide a la OEA, UE  y a EEUU estar vigilante ante un posible autogolpe de Estado

Tegucigalpa – El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, hizo un llamado urgente a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y países aliados como Estados Unidos y medios internacionales para que mantengan una vigilancia activa sobre Honduras.

Zelaya, a través de sus redes sociales, señaló que existe un riesgo real de que el oficialismo dirigido por Mel Zelaya, intente forzar un autogolpe de Estado mediante el bloqueo del proceso electoral y el desconocimiento de la voluntad popular.

Honduras necesita observación internacional, transparencia y respeto absoluto al voto, indicó.

Apuntó que la democracia no se negocia.

Asimismo, en otro posteo, señaló que los partidos tienen derecho a participar, pero no a secuestrar el proceso.

La democracia no puede quedar rehén de la ausencia o negativa deliberada de los miembros de un partido o de otro. Cuando los partidos no cumplen con su deber democrático, el CNE no pierde la competencia, indicó.

Agregó que al contrario, con más razón debe garantizar la continuidad del proceso y darle tranquilidad y paz al pueblo Hondureño.

El pueblo habló fuerte y claro en las urnas y ningún miembro de ningún partido está por encima de la voluntad de más de 3.5 millones de hondureños que salieron a votar por un cambio, apuntó, IR