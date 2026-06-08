Juan Diego Zelaya llama al diálogo para generar oportunidades ante problemática en transporte VIP, Uber y Driver 

Tegucigalpa– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó la importancia de la tecnología como motor de desarrollo económico y generación de empleo, al tiempo que hizo un llamado a privilegiar el diálogo y la búsqueda de consensos entre los distintos sectores de la sociedad ante problemática con transportistas VIP, Uber y Driver.

El edil capitalino señaló que los avances tecnológicos están transformando la vida de millones de personas alrededor del mundo y abriendo nuevas oportunidades para las familias que buscan mejorar sus ingresos y condiciones de vida.

«Vivimos en un mundo donde la tecnología está cambiando vidas y generando oportunidades de empleo e ingreso a miles de familias», expresó Zelaya.

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El alcalde manifestó además su disposición de apoyar cualquier iniciativa que promueva el entendimiento entre los diferentes actores involucrados en temas de desarrollo, innovación y generación de empleo.

Asimismo, subrayó que la construcción de acuerdos debe basarse en el diálogo, el respeto y la participación de todos los sectores, con el objetivo de alcanzar soluciones equilibradas y beneficiosas para la población.

«Lo importante es escuchar a todos los sectores y llegar a consensos en orden y con justicia», afirmó.

Zelaya enfatizó que Honduras debe avanzar hacia modelos que fomenten la inversión, la innovación tecnológica y la creación de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes y emprendedores que buscan incorporarse a la economía digital. IR