Juan Diego Zelaya llama a los capitalinos a votar “sin miedo” y a vigilar el proceso electoral

Tegucigalpa – El candidato a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, ejerció su voto la mañana de este domingo en las instalaciones del Instituto Cultura Popular, en Tegucigalpa, desde donde hizo un llamado a la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones.

“Salgan a votar sin miedo. Queremos vivir en un país de progreso, queremos una ciudad en orden. El poder lo tienen ustedes en su voto”, expresó Zelaya tras emitir su sufragio. Añadió que los hondureños deben usar “esa llave que tienen, que es el voto”, para cambiar el futuro del país y la ciudad capital.

El aspirante nacionalista instó además a la población a convertirse en veedores del proceso electoral, acompañando la jornada hasta el cierre de las urnas.

“Hasta el momento, el proceso se está llevando a cabo con mucha afluencia. Tenemos reportes de una participación masiva de los hondureños. Todos debemos salir a votar”, afirmó.

Zelaya también informó que su equipo ha habilitado un call center (https://elcieloazul.me/ ) para que los ciudadanos puedan reportar cualquier incidencia durante el desarrollo de las elecciones, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en los resultados.

Finalmente dijo que tienen reportes de todo el país que la jornada continúa transcurriendo con normalidad y con una notable movilización de votantes. LB