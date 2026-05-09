Juan Diego Zelaya: “La capital enfrenta retos estructurales, pero hay una ruta para resolverlos”

Tegucigalpa.– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que la capital hondureña enfrenta problemas estructurales acumulados durante años, pero afirmó que su administración trabaja en soluciones concretas para mejorar la ciudad.

Durante una entrevista con Proceso Digital, el edil destacó que los principales desafíos de Tegucigalpa no solo pasan por temas visibles como el tráfico o el acceso al agua, sino por factores más profundos relacionados con la planificación urbana y la conducta ciudadana.

Zelaya enfatizó que uno de los grandes retos es cambiar la forma en que los capitalinos interactúan con su entorno, al considerar que muchos problemas urbanos están ligados a hábitos sociales que deben transformarse.

Asimismo, reconoció que la municipalidad enfrenta limitaciones financieras importantes, heredadas de administraciones anteriores, lo que condiciona la ejecución de proyectos. Sin embargo, sostuvo que se están priorizando obras clave y medidas de ordenamiento para generar resultados a corto y mediano plazo.

El jefe edilicio también se refirió a la necesidad de recuperar el orden en distintos puntos de la ciudad, mejorar la movilidad y avanzar en proyectos de infraestructura que han estado paralizados.

En ese sentido, subrayó que su gestión busca sentar bases sólidas para el desarrollo de la capital, apostando por una visión de largo plazo que permita resolver problemas históricos.

Juan Diego Zelaya asumió la alcaldía del Distrito Central en 2026, tras una trayectoria política que incluye su paso por el Congreso Nacional y la vicealcaldía de la capital. JS