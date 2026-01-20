Juan Diego Zelaya informa que su equipo realiza labores de limpieza en el bulevar FFAA

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, indicó este martes que se está realizando labores de limpieza en una zona del bulevar Fuerzas Armadas por la acumulación de basura.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó imágenes de la limpieza en la zona del Plaza Millennium para atender los problemas de acumulación de basura que afecta a la capital.

Señaló que un equipo dispuesto, retroexcavadoras y volquetas, liberan los tragantes y eliminan los focos de suciedad que afectan la salud de los vecinos.

El futuro de la ciudad se construye trabajando juntos, en cada barrio, demostrando que con orden y presencia vamos a devolverle la dignidad al Distrito Central, resaltó Zelaya.

Juan Diego Zelaya toma posesión como alcalde de la capital hondureña este domingo 25 de enero en el Museo de Identidad Nacional (MIN). AG