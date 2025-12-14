Juan Diego Zelaya felicita a Kast por quedar electo como presidente de Chile

Tegucigalpa – El aspirante nacionalista a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, felicitó este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

Zelaya indicó que Chile eligió orden, libertad y respeto a la ley.

Afirmó que si Nasry Asfura queda electo como mandatario, Honduras y Chile trabajarán para que se abran grandes oportunidades de cooperación, inversión y seguridad para ambas naciones.

Virtualmente, Juan Diego Zelaya quedaría electo como alcalde de la capital hondureña, a falta que finalice el conteo final en el CNE.

Kast se impuso este domingo por un amplio margen sobre la izquierdista Jeannette Jara, con más del 83 % de los votos escrutados.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico. AG