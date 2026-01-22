spot_img
Al Día

Juan Diego Zelaya dice que “no administrará problemas, sino darle solución a los problemas que tienen los capitalinos”

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya aseguró que «no administrará problemas», sino más bien, «construirá el futuro y darle solución a los problemas que tienen los capitalinos».

El alcalde electo sostuvo reuniones esta mañana con diferentes sectores.

En ese sentido, dijo que la capital necesita avanzar e ir a solucionar los problemas que tiene la capital.

Afirmó que no ha sostenido ninguna reunión con el alcalde Jorge Aldana para ver cómo se realizará la transición, “ayer los regidores electos se reunieron para ir viendo los problemas que tiene la capital”, sostuvo.

“Aquí no es de ver el pasado, sino el futuro por lo que hay que darle vuelta a la página y trabajar unidos por solventar los problemas de la capital”, apuntó. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024