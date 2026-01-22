Juan Diego Zelaya dice que “no administrará problemas, sino darle solución a los problemas que tienen los capitalinos”

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya aseguró que «no administrará problemas», sino más bien, «construirá el futuro y darle solución a los problemas que tienen los capitalinos».

El alcalde electo sostuvo reuniones esta mañana con diferentes sectores.

En ese sentido, dijo que la capital necesita avanzar e ir a solucionar los problemas que tiene la capital.

Nos reunimos con el CICH para activar una Mesa Técnica para eliminar la burocracia, agilizando permisos de construcción y abriendo una Ventanilla Única directamente en el Colegio para dignificar el trabajo de los ingenieros y asegurar sus aranceles.



Pero el reto más grande es el… pic.twitter.com/0QLCpOKiQO — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) January 22, 2026

Afirmó que no ha sostenido ninguna reunión con el alcalde Jorge Aldana para ver cómo se realizará la transición, “ayer los regidores electos se reunieron para ir viendo los problemas que tiene la capital”, sostuvo.

“Aquí no es de ver el pasado, sino el futuro por lo que hay que darle vuelta a la página y trabajar unidos por solventar los problemas de la capital”, apuntó. IR