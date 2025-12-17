Juan Diego Zelaya denuncia violencia en el INFOP, esta madrugada y advierte riesgo para la democracia

Tegucigalpa- El candidato a alcalde por el Partido Nacional de Honduras, Juan Diego Zelaya, denunció nuevos hechos de violencia y desorden en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se resguarda material electoral de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

Según Zelaya, durante la madrugada “volvió el caos” al INFOP, luego de que personal identificado como Turno B tuviera que protegerse utilizando mesas y sillas como escudos, ante el lanzamiento de piedras que atribuyó a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación.

Esta madrugada volvió el caos en el INFOP. Nuestra gente del Turno B tuvo que protegerse usando mesas y sillas como escudo ante las piedras lanzadas por el PLR.



Lo advertimos: Mel Zelaya y el familión, al no poder quedarse por las buenas, lo intentan por las malas.



Nadie puede… pic.twitter.com/tUHNosu7tv — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) December 17, 2025

“El caos no es casual. Lo advertimos: Mel Zelaya y el familión, al no poder quedarse por las buenas, lo intentan por las malas”, expresó el dirigente nacionalista, quien sostuvo que ningún grupo puede “secuestrar la voluntad de millones que se expresaron en las urnas”.

Zelaya afirmó que el Partido Nacional se mantendrá firme “al pie de la bandera, defendiendo la democracia”, y aseguró que el país saldrá adelante “con fe, firmeza y poniendo todo en manos de Dios”.

Escrutinio especial sigue sin iniciar

En medio de la tensión política, el escrutinio especial continúa sin iniciar debido a la falta de acuerdos entre los partidos políticos. A esta situación se suman las denuncias realizadas en las últimas horas por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, quienes alertaron sobre un supuesto secuestro de las instalaciones donde se resguarda el material electoral.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reveló que, según información proporcionada por funcionarios del organismo electoral, varios miembros de Juntas Especiales, propuestos por partidos políticos y que no son empleados del CNE, habrían impedido y restringido el acceso de personal autorizado al Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado en el INFOP.

Hall detalló que estos grupos exigieron identificación a los funcionarios del CNE y les manifestaron que “ellos se deben a los partidos”, imponiéndose además por su ventaja numérica, lo que ha obstaculizado el desarrollo de los escrutinios públicos.

Las autoridades electorales urgieron nuevamente a los partidos políticos a permitir el inicio inmediato del escrutinio especial, al advertir que la prolongación del conflicto pone en riesgo la institucionalidad y la transparencia del proceso electoral.LB