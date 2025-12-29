Juan Diego Zelaya considera que es momento que hondureños sanen para progresar como país

Tegucigalpa – El aspirante del Partido Nacional a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, consideró este domingo que es momento de sanar las heridas para avanzar y haya progreso en Honduras.

– La disputa de la alcaldía capitalina sigue en vilo, a falta de horas para la declaratoria final.

A través de su cuenta de red social “X”, indicó que es momento que los hondureños se unan y avanzar en el país como en la capital hondureña.

Afirmó que está emocionado de trabajar con el candidato electo, Nasry Asfura, y que habrá un “presidente-alcalde” empujando el país hacia adelante.

Es tiempo de unirnos y de sanar las heridas para avanzar y progresar en el pais y la ciudad. Estoy emocionado de trabajar junto a Papi a la Orden por la capital. Tendremos un presidente-alcalde empujando el país hacia adelante ¿se imaginan todo lo que podremos hacer juntos por la… pic.twitter.com/7Ybpr6Vb15 — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) December 29, 2025

“¿Se imaginan todo lo que podremos hacer juntos por la capital? Vamos a avanzar a pasos agigantados”, posteó.

Deseó que el país salga bien del proceso electoral general 2025 y que la sociedad y las familias han estado por mucho tiempo en confrontación.

Zelaya aseguró que será alcalde para todos los capitalinos, incluso para los que no votaron por él, señalando que ha habido cosas pendientes que dejó Asfura para el Distrito Central. AG