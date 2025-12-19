Juan Diego Zelaya confía que en los próximos días finaliza el escrutinio especial

Tegucigalpa – El aspirante del Partido Nacional a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confió que en los próximos días finalice el escrutinio especial de las elecciones generales tras que este jueves empezó este proceso.

“Estamos avanzando y dentro de pocos días termina el escrutinio especial, Honduras tendrá declaratoria y se le dará paz y tranquilidad a Honduras en la Navidad”, dijo a periodistas.

Este viernes, los alcaldes, candidatos y militantes del Partido Nacional se reunieron en el bunker del presidenciable Nasry Asfura para dar su respaldo.

Resaltó que con el inicio del escrutinio especial se destrabó los obstáculos indicando que es un hecho importante para el país.

Aunque expresó su preocupación se estaba tramitando actas en cero donde Asfura estaba ganando y le anulaba el voto de los hondureños.

Esclareció que se está denunciando este hecho, pero que no quiere obstaculizar el proceso.

Sobre la denuncia de “votos planchados” a favor de Asfura, contestó que las papeletas vienen abiertos porque fueron contados por las juntas receptoras de votos el 30 de noviembre. AG