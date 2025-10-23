Juan Diego Zelaya califica la acusación de Ochoa como artimaña para generar caos y discordia

Tegucigalpa– Para el candidato a la alcaldía por el Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, la denuncia del consejero Marlon Ochoa forma parte de la estrategia de Libertad y Refundación (Libre) para quedarse en el poder al estilo Venezuela y Nicaragua.

“Aquí los únicos que se quieren quedar en el poder por las malas son ellos. Son artimañas y narrativas para generar caos y discordia, tirando la piedra y escondiendo la mano”, afirmó al reiterar que Libre ha tratado de torpedear el proceso electoral desde el día uno.

El consejero Marlon Ochoa interpuso en las últimas horas una denuncia en el Ministerio Público por un presunto plan para generar crisis en el proceso electoral.

Zelaya pidió a los hondureños salir a ejercer el sufragio el 30 de noviembre cuando se celebren las elecciones generales, para que no instale el plan Venezuela en Honduras, a través de la narrativa de Marlon Ochoa.

“Qué acusen o digan o lo que sea, ya estamos acostumbrados a defender y si tenemos que salir a las calles otra vez, lo haremos, porque esto es por Honduras, esto ya no se trata de un partido político, no se trata de una consejera, no se trata de un jefe de bancada; se trata de Honduras”, destacó. VC