Juan Diego Zelaya anuncia reuniones clave con sector privado y embajadas para reactivar proyectos en Tegucigalpa

Tegucigalpa– El alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, informó que este lunes sostendrá una serie de reuniones de trabajo con la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), representantes de varias embajadas y equipos de la Municipalidad, con el objetivo de coordinar acciones administrativas y financieras para impulsar proyectos prioritarios en la ciudad.

Zelaya detalló que ya giró instrucciones para que el personal municipal, especialmente la Policía Municipal, se ponga a disposición de la Iglesia Católica con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Suyapa, que se realizará el próximo 3 de febrero, a fin de garantizar el orden y la seguridad durante las actividades religiosas.

El edil también aseguró que, pese a los ajustes administrativos, los servicios municipales no se detendrán, particularmente los trámites relacionados con permisos de operación. “Es importante que la ciudadanía entienda que no hay problema, que van a poder seguir haciendo esos trámites. Tenemos las soluciones y las avenidas para que no se detenga el trabajo”, afirmó.

Asimismo, indicó que continuarán las jornadas de limpieza en la capital, subrayando que la población requiere respuestas inmediatas ante los problemas urbanos.

En cuanto a la situación financiera de la alcaldía, Zelaya reconoció que es un tema delicado, ya que la deuda municipal asciende a aproximadamente 11 mil millones de lempiras. No obstante, aseguró que se está buscando, mediante “creatividad financiera”, apoyo de la banca local, nacional e internacional para dar un respiro a corto y mediano plazo a la municipalidad.

Entre los proyectos que se busca reactivar mencionó la Represa San José, las casas de la Guillén y el túnel Florencia–Suyapa. “No nos vamos a detener. Hoy es un día importante porque hay mucho tema administrativo y estamos viendo cómo arrancamos con los equipos de trabajo. Es una reestructuración que ya se está trabajando”, concluyó.LB