Juan Diego sobrepasa por más de 600 votos a Aldana con el 99% de actas 

Tegucigalpa- El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya sobrepaso con más de 600 votos sobre el actual alcalde Jorge Aldana con el 99% de las actas a falta de las inconsistencias.

-Se enfatiza que también faltan las actas con inconsistencias.

Zelaya quien ha afirmado que ganó el proceso electoral a Aldana porque en las aldeas le favoreció el voto.

“Tegucigalpa y Comayagüela fueron muy reñidos, pero ganamos las aldeas, ahora a esperar las actas que tienen inconsistencias, estamos seguros que ganamos y que soy el próximo alcalde de la capital”, afirmó.

Con el 99.67% de las actas escrutadas, la diferencia de votos entre los candidatos que apuntan al puesto de alcalde capitalino se mantiene cerrado, dejando a la cabeza al nacionalista Juan Diego Zelaya contra el candidato de Libre, Jorge Aldana por más de 600 marcas.

Con la última actualización, misma que se dio en horas la madrugada de este martes, Zelaya figura con 158,723 votos contra 158,110 de Aldana, esto a la espera de la divulgación de 8 actas pendientes, así como el escrutinio especial de otras 492. IR