Juan Diego se reúne con la CHICO para abordar estado actual de las obras y cómo impulsar la construcción

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo hoy una reunión de alto nivel con la Junta Directiva de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), encabezada por su presidente Gustavo Boquín y con la participación de expresidentes del gremio, con el objetivo de iniciar una nueva etapa de trabajo conjunto por la ciudad.

Durante el encuentro se acordó levantar, de manera técnica y ordenada, la información de los contratos de obra vigentes con la municipalidad, a fin de dimensionar con precisión la deuda heredada, que preliminarmente se estima en alrededor de L. 2,500 millones en proyectos de infraestructura vial y otras obras.

Juan Diego reiteró que este ejercicio no busca ver hacia atrás, sino entender con claridad qué se recibe para poder construir soluciones responsables y sostenibles desde el primer día de gobierno.

Asimismo, asumió el compromiso de impulsar incentivos para promover la construcción y de simplificar los permisos de edificación durante los primeros seis meses de la nueva administración, como parte de una estrategia de reactivación económica y generación de empleo.

Finalmente, se acordó integrar a la CHICO al Consejo de Desarrollo Metropolitano, como un socio estratégico para empujar el crecimiento de la capital, sin distingo de colores políticos, con una visión compartida de futuro y desarrollo. JS