Juan Diego responde a Eliseo Castro que trabajaran por una capital más segura, ordenada y próspera

Tegucigalpa – El candidato a la Alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dijo al aspirante del Partido Liberal, Eliseo Castro tras reconocer su derrota y señalar que de mantenerse la tendencia el candidato nacionalista se convertirá en el próximo alcalde, que trabajaran por una capital más segura, ordenada y prospera.

Zelaya a través de sus redes sociales, posteo un mensaje para Eliseo Castro y le extendió su mano con humildad y con visión.

“@EliseoCastroP, valoro profundamente tus palabras. Te extiendo mi mano con humildad y con visión”, escribió.

Agregó que la capital necesita de todos, y sé que muchas de sus ideas, innovadoras, prácticas y enfocadas en la gente, pueden incorporarse al plan que estamos construyendo para gobernar la ciudad.

“Quiero que contés con mi apertura total para trabajar juntos por una capital más segura, más ordenada y más próspera”, apuntó. IR