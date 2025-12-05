Juan Diego pide a su equipo retirar publicidad política de su campaña y del PN

Tegucigalpa – El candidato a la alcaldía del Partido Nacional por el Distrito Central, Juan Diego Zelaya, pidió a sus colaboradores que retiren la publicidad política de su campaña y la de la institución.

A través de sus redes sociales, Juan Diego posteó que “mientras esperamos con paciencia y tranquilidad que se liberen la totalidad de las actas y se termine el proceso por parte del CNE, le pido a mi equipo en Comayagüela, Tegucigalpa y las aldeas a iniciar el retiro de toda nuestra publicidad política”.

Asimismo, invitó a los demás partidos y candidatos a hacer lo mismo.

Cuadrillas de la Alcaldía del Distrito Central también empezaron con el proceso de limpieza de toda la publicidad puesta por los diferentes candidatos a cargos públicos. IR