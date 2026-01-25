Juan Diego asume como alcalde bajo promesa de mejorar el tráfico, dotar agua, construir obras y recuperar el río Choluteca

Tegucigalpa – El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya asumió el bastón de mando de la comuna capitalina y expresó que tiene el reto de superar la gestión de Nasry Asfura cuando éste fue edil de la ciudad, además prometió unir a la familia, trabajar desde ahora “sin luna de miel” porque los contribuyentes requieren respuestas a sus problemas.

– Dijo que trabajará para mejorar el tráfico vehicular, la dotación de agua y construcción de infraestructura que dignifique a los capitalinos.

– Algunos de sus pilares: seguridad, empleos, tráfico, agua y ciudad digital.

Durante su asunción la mañana de este domingo en el Museo de Identidad Nacional (MIN), en el casco histórico de la ciudad de Tegucigalpa, con la presencia de invitados especiales, entre ellos los titulares electos del Ejecutivo y Legislativo, Nasry Asfura y Tomás Zambrano, respectivamente, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Gustavo Valerio; la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, y otras autoridades.

Pidió sabiduría a Dios para que lo acompañe en cada una de sus decisiones estos cuatro años de gobierno municipal que inician este domingo.

Mandó una felicitación a las mujeres hondureñas que hoy celebran su día. “Hoy quiero honrar a mis cinco mujeres bellas de mi vida, a mi esposa Pao, a mi mamá Regina, a mi abuela Nani, a mi hermana Gaby y a Naty, mi princesa, las amo a todas ustedes, a todas las mujeres de este país y esta ciudad. Mujeres valientes, trabajadoras, jefes de hogar, emprendedoras que sacan adelante a sus familias y que nunca se rinden. Gracias, gracias por todo lo que hacen por nosotros”.

Alcalde del Distrito Central promete resultados desde el primer día de su mandato. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Tv2FTqWmWC — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 25, 2026

Reconoció en Nasry Asfura a uno de los mejores alcaldes de la ciudad capital y citó que aunque dejó la vara muy alta trabajará para superar su gestión.

Zelaya asumió el reto de ir más allá y para ello cuenta con el apoyo del ahora presidente Asfura, así como del Congreso Nacional encabezado por Tomás Zambrano.

Aseguró que “venimos a construir, no a confrontar. Venimos a resolver problemas, no a administrarlos. A la honorable corporación Municipal representada por todos los diferentes partidos políticos, les extiendo mi mano sincera”.

Urgió respeto, diálogo y un objetivo común para que a la gente le vaya mejor.

Parrafraseó a la Madre Teresa de Calcuta: “Yo hago lo que tú no puedes. Tú haces lo que yo no puedo. Juntos haremos grandes cosas”.

Caviló que los problemas de la capital no tienen color político por que afectan a todos por igual. “Más allá de las diferencias que nos separan, tenemos que enfocarnos en resolver los problemas que nos unen. Empujemos todos en la misma dirección y empecemos a empujar ya. El tiempo vuela. Y los problemas no esperan”.

Jurametada la nueva corporación municipal para 2026-2030. #ProcesoDigital pic.twitter.com/E9y3rx3xI4 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 25, 2026

Pidió olvidar “la luna de miel” que todos mencionan cuando se asume el poder, “olvidémonos de eso. Aquí no hay luna de miel. Hay que empezar a trabajar ya. No hay tiempo para perder el tiempo. La gente de esta ciudad quiere soluciones y la quiere ya”.

Objetivos de gobierno

Desglosó que su plan de gobierno contempla una ciudad segura con iluminación, videovigilancia y presencia de la policía municipal en los parques, plazas, paradas de buses y puntos de taxi.

Igualmente, una ciudad que salva vidas en emergencias, que no sólo reacciona, sino que también previene e invierte en prevención y mitigación de desastres. Una ciudad competitiva que le ayude a salir adelante a aquellos que invierten en la ciudad, simplificando trámites, quitando trabas y apoyando al pequeño, al mediano y al empresario que son los que generan empleo y progreso en esta ciudad.

Aseguró que trabajará de la mano de los empresarios siendo facilitadores del progreso y del empleo para logra una ciudad que le apueste a la infraestructura productiva, al turismo, iniciativas que atraigan la inversión y que generen empleo, que le apuesten a mis queridas aldeas para que progresen y avancen.

Esta mañana se lleva cabo la asunsión de Juan Diego Zelaya como alcalde de la capital hondureña. #ProcesoDigital pic.twitter.com/YPjAQt1LHy — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 25, 2026

El nuevo edil capitalino esbozó una alcaldía que trabajará de la mano con los gremios, con las cámaras, con las universidades para fortalecer el talento de la juventud, que aprovechen las oportunidades que hoy son locales, pero que también son globales, son digitales.

“Una ciudad que gestiona el caos vial, el tema del tráfico que lo sentimos todos, todos los días. Tengo que poner orden. Vamos a seguir haciendo las obras que hacía Papi (Nasry Asfura) y también le vamos a apostar a un sistema de transporte público limpio, seguro, eficiente y a un costo razonable”, declaró.

Entre los pilares de gestión, enumeró el problema del agua, el saneamiento, la protección de la cuencas, la mejora del servicio de agua potable en la capital, que al final lo que queremos es que todos tengamos agua todo el tiempo, de buena calidad y a un costo razonable.

Reflexionó que lo anterior pasa por la construcción de represas y trabajar con el gobierno para terminar las que están pendientes y empezar las nuevas. “No les prometo agua para hoy, pero sí, las obras que traerán agua mañana”.

Apuntó a darle vida al centro histórico, a su plazas, a sus parques, a los mercados de Comayagüela, con cultura, con música, con arte, con gastronomía, una capital con vida, una ciudad viva en sus espacios, donde compartan los capitalinos.

Esta capital tiene que estar en tus manos, en tu celular, dice nuevo alcalde de la capital que promete convertir Tegucigalpa en una capital tecnológica. #ProcesoDigital pic.twitter.com/e9B7IqOiEi — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 25, 2026

Asimismo, dijo que trabajará con equipo para devolverle vida al río Choluteca, vertiente que atraviesa la ciudad capital. “Lo vamos a recuperar porque han pasado demasiado tiempo, demasiados años que le hemos dado la espalda al río. Es tiempo que el río se convierta en lo que debe ser. El corazón de nuestra ciudad que nos haga sentir orgullosos de ser capitalinos”.

Entre sus promesas también refirió que el Distrito Central será un distrito tecnológico, inteligente.

“Esta capital será una capital de futuro. Esta capital tiene que estar en tus manos, en tu celular, que puedan hablar conmigo, que me puedan mandar fotos de los problemas que tienen en sus barrios, en sus colonias, en sus aldeas, que puedan tomarle foto a un bache o a una tubería rota, reportar quejas y que yo te diga cómo vamos si se arregló lo que reportaste, si pedimos la información que pediste”, expuso.

Acentuó que “voy a ser el alcalde de todos. A los que votaron por mí, a los que me acompañaron, a los líderes de mi partido en Comayagüela, en Tegucigalpa, en las aldeas, a todo el equipo. Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias”.

Juan Diego Zelaya prometió trabajo y disciplina con resultados desde el primer día de su gestión que arranca este domingo 25.01.2026. “Hoy no inicia un gobierno perfecto, inicia un gobierno comprometido, capitalinos vamos a estar bien”, concluyó. JS