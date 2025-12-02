Juan Diego afirma que gana por seis mil votos de diferencia la alcaldía capitalina

Tegucigalpa – El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya en comparecencia de prensa declaró que tras el recuento de actas él gana el proceso electoral municipal.

Aseguró que ganó el proceso electoral por alrededor de seis mil votos.

Zelaya, llamó a la calma y pidió esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, confirmó que su equipo ya procesó el 100% de sus actas internas.

Zelaya detalló que el 86 % de las actas físicas revisadas les dan una ventaja de alrededor de 6,000 votos, y aseguró que —según sus proyecciones— esa tendencia se mantendrá firme.

“Nosotros estamos mostrando las actas, tenemos ya el 100 % de las actas físicas, por lo que a través de la página www.lacapitalazul.com podrán ver los resultados de cómo va la votación en la capital”, afirmó.

El aspirante capitalino también remarcó que respetarán la línea institucional: “Seguiremos respetando lo que ha dicho el CNE. Ellos han sido claros: nadie puede declararse ganador. Pero sí vamos a informarle al pueblo capitalino, con transparencia y responsabilidad, absolutamente todo.”

Zelaya dio gracias a los capitalinos que confiaron en darle el voto en el proceso electoral.

“Tenemos que ser pacientes y esperar los resultados del CNE, pero si hay un dato importante y es que al procesar el 100% de las actas ganamos con una diferencia entre cinco y siete mil votos, dato mata relato”, apuntó. IR