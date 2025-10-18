Juan Diego acompaña a familias afectadas por lluvia en la capital

Tegucigalpa – El candidato a alcalde, Juan Diego Zelaya, acompañó a familias afectadas por las lluvias en la capital.

Estuvimos acompañando a las familias de Río Abajo, El Durazno, El Lolo, 1ero de Diciembre, Colonia Iberia, Callejas y Los Mangos, brindando apoyo y solidaridad a las familias que fueron afectadas. Seguiremos brindando nuestro apoyo a sectores afectados, escribió el político en sus redes sociales.

Decenas de familias han resultado afectadas por las lluvias en la capital hondureña.

La capital permanece bajo una alerta roja por 24 horas a causa de la alta vulnerabilidad. PD