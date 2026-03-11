Juan Carlos Molina alcalde de Olanchito, nuevo presidente de la AMHON

Tegucigalpa – La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) celebró su 35ª Asamblea Nacional de Alcaldes en la ciudad de Tela, Atlántida, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del municipalismo en el país.

Durante la jornada se eligió al alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, como presidente de AMHON para el período 2026–2028.

La elección se realizó mediante una planilla única aceptada por unanimidad, demostrando un amplio consenso entre los miembros de la asamblea.

Molina destacó que este resultado refleja el compromiso de los alcaldes de mantener un diálogo sincero y trabajar en una sola dirección, fortaleciendo la unidad institucional.

“Hoy logramos un respaldo total de toda la asamblea. Vamos a fortalecer las capacidades técnicas de los alcaldes y sus equipos de trabajo, porque la descentralización viene y debemos preparar y capacitar a nuestros municipios”, aseguró Molina.

Remarcó que la AMHON reafirma así su rol como instancia clave para la coordinación municipal y la implementación de políticas de desarrollo local, garantizando que los municipios cuenten con la capacidad y preparación necesarias para enfrentar los retos de la descentralización en Honduras. LB