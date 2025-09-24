Juan Carlos Barrientos acusa a Johel Zelaya de actuar como “fiscal del Partido Libre”

Tegucigalpa- El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos cuestionó duramente al fiscal general de la República, Johel Zelaya, al señalar que su gestión se ha centrado únicamente en perseguir a opositores políticos, mientras omite investigar casos de corrupción que involucran a funcionarios cercanos al gobierno.

“Él (fiscal general) solamente presenta requerimientos fiscales contra opositores al Partido Libre y al gobierno. Hace caso omiso de temas importantes, como el de Sedesol, que es un caso claro de corrupción, y sin embargo no existe un solo requerimiento fiscal”, denunció Barrientos.

El abogado mencionó otros ejemplos, como el caso de Carlos Zelaya, en el que asegura que existe evidencia en video, pero “no se ha iniciado absolutamente ningún requerimiento”. También recordó el caso de La directora del Dinaf, que fue ampliamente señalado, pero que nunca derivó en acciones legales contra los implicados.

“Ese señor está al servicio del Partido Libre. Parece más el fiscal del partido de gobierno que el fiscal general del Estado. Está tratando de desviar la atención y dar la falsa impresión de que actúa con imparcialidad, cuando en realidad ocurre todo lo contrario”, afirmó.

Barrientos comparó a Zelaya con el exfiscal Óscar Chinchilla, criticado en su momento por “engavetar casos” y actuar en función de los intereses del Partido Nacional y del expresidente Juan Orlando Hernández. “Lo que antes criticaban, ahora lo están repitiendo exactamente igual. Y eso es censurable”, sostuvo.

Finalmente, el constitucionalista consideró necesario promover reformas profundas tanto en la Constitución de la República como en la Ley del Ministerio Público, para evitar que la institución quede sujeta a los intereses del gobierno de turno.LB