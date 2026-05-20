Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez los primeros en presentarse ante el MP

Tegucigalpa– Los exdiputados Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez son los primeros en presentarse este miércoles ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.

–Los citados y sus defensas indicaron que no pueden declarar algo que no saben, por lo que exigen a través de un escrito de apersonamiento para conocer la investigación.

Barahona sostuvo que se hace presente en cumplimiento con la ley.

“La citatoria solo dice que uno debe de comparecer por una investigación que hay, pero no especifican qué tipo de investigación es la que están haciendo, por eso vengo porque no debo nada, ni he cometido delito en mis acciones”, sostuvo Barahona.

Indicó que después de la comparecencia ante los fiscales dará declaraciones a la prensa.

Por su parte, el exdiputado Osman Chávez dijo que no le ha hecho daño al país, por lo que se presenta con su frente en alto para declarar todo lo que el Ministerio Público quiera saber.

“Yo fui representante del Partido Salvador de Honduras, no de Libre en la Comisión Permanente, esto es una persecución política contra Redondo, no hicimos nada malo”, apuntó.

Mientras que las exdiputadas Silvia Ayala y Karen Martínez ingresaron a las instalaciones del Ministerio Público sin brindar declaraciones.

El diputado Carlos Raudales también se presentará este día en el transcurso de la mañana.

Se espera que a eso de las 9:00 de la mañana también llegue el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

El Ministerio Público hizo entrega de las citaciones el martes a los diputados Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Castaña y Kritza Pérez quienes establecerán el lugar donde se les tomará su declaratoria.

Asimismo, se informó que fue imposible entregar la citatoria a las diputadas Sherly Arriaga y Luz Angelica Smith.

Los exdiputados y diputados citados por el Ministerio Público son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Todos los señalados han sido citados en condición de investigados, con el objetivo de garantizarles el derecho a la defensa dentro de un proceso administrativo en curso. IR