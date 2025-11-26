JR Clark impulsa su carrera con una gira internacional por Costa Rica y Panamá

Tegucigalpa.- Luis David Arriola Clark, mejor conocido como Jr Clark, ha ido construyendo un camino propio dentro de la música urbana hasta convertirse en una de las nuevas voces más comentadas del Caribe centroamericano.

Con una propuesta auténtica que mezcla dancehall, humor costero y una identidad afrocaribeña marcada, el artista ha logrado posicionarse como uno de los mejores exponentes del movimiento musical RASPE, y destaca como uno de los talentos clave del sello MobCorp.

En Honduras, sus canciones forman parte de la cultura digital de este género urbano nacido en La Ceiba. Canciones como: “El Party Está Full”, “Señor Oficial”, “Uy Ay”, “Top Siders Remix” y el “Pum Pum Short Remix” acumulan millones de reproducciones y han generado tendencias en plataformas como YouTube, Spotify y TikTok. Esta respuesta orgánica lo ha convertido en uno de los artistas con mayor crecimiento del país.

Como resultado de ese impulso, Jr Clark recientemente culminó una gira de medios por Costa Rica y Panamá, del 17 al 22 de noviembre, donde presentó su proyecto a nuevas audiencias. La ruta incluyó entrevistas y apariciones en múltiples plataformas, consolidando su presencia fuera de Honduras y fortaleciendo su conexión con el público centroamericano.

El artista estuvo acompañado por su equipo creativo: los productores ALEMVN, Eduk Beatz, su manager Anthony Bodden y el creador audiovisual Ney.

Esta gira forma parte de una expansión mayor que lo llevará a Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador, además de prepararlo para su siguiente gran paso: su llegada al mercado estadounidense. Jr Clark representa una nueva ola de talento hondureño que está cruzando fronteras con identidad, ritmo y autenticidad. IR