Jowell y Randy cierran su gira de 2024 en Puerto Rico con Bad Bunny como invitado especial

San Juan – El dúo urbano puertorriqueño de Jowell y Randy, considerados ‘Los más sueltos del reguetón’, concluyeron en la madrugada de este domingo en Puerto Rico sus conciertos de su nueva gira de 2024, ‘3D’, con la participación de varios artistas invitados, incluyendo a Bad Bunny.

Luego de que actuaran otros colegas como Young Miko, Zion, De La Ghetto y Arcángel, apareció Bad Bunny para interpretar ‘Safaera’ junto a Jowell y Randy en la presentación que se llevó a cabo ante un atestado Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Fueron más de una veintena de canciones que Jowell y Randy interpretaron durante el espectáculo, que duró más de tres horas para entonces esperar a que Bad Bunny apareciera por sorpresa para los presentes para cantar ‘Safaera’, tema que forma parte del disco del llamado ‘Conejo Malo’, ‘YHLQMDLG’ (2020).

Jowell y Randy dividieron sus espectáculos con varias temáticas, siendo su apertura ‘Si-Fi’, en la que interpretaron temas como ‘Poca Loca’, ‘Eo Eo’, ‘Dos Palgas’, ‘Tóxico’, ‘Triple X’ e ‘ID’.

«Estos son más de tres horas de perreo con más de sesenta canciones», expresó Jowell a los presentes que acudieron a esta última función en la principal de espectáculos de Puerto Rico para entonces arrancar con el tema ‘Hoy se chicha’ y posteriormente iniciar la segunda sesión ‘Viejo Oeste’.

En esta nueva parte, Jowell y Randy aparecieron en el escenario vistiendo como vaqueros y rápidamente interpretar sus temas ‘Vamo abusal’, ‘Perreando’, ‘Dile la verdad’, ‘Las nenas lindas’, ‘Welcome to my crib’ y ‘Shorty’.

Tras estos temas, el dúo prosiguió la velada con ‘Látigo’, ‘Na Na Nau’, ‘Anaranjado’, ‘Sin panty, María’ y ‘X100’, para entonces iniciar la siguiente sesión, ‘Cartoons’, en la que los protagonistas de la noche cantaron ‘Hey Mister’, ‘Suegra’, ‘Dale pal piso’ y ‘Canoa’.

Así, los veteranos reguetoneros continuaron su espectáculo con ‘Cumpleaños’, en el que varias aficionadas ‘perreaban’ con el dúo.

Luego de esta interpretaciones, el dueto presentó en el escenario a su colega y compatriota Young Miko para interpretar el tema ‘Colmillo’.

Después de la participación de Young Miko, los protagonistas de la velada invitaron al veterano reguetonero Zion para cantar juntos varios temas, entre ellos, ‘Los Capos’.

Así, tras la participación de estos dos artistas invitados, Jowell y Randy retomaron el escenario en conjunto para avivar a sus seguidores con los temas ‘Soy una gárgola’, ‘Rastrillea’ e ‘Hijo en la disco’.

El espectáculo acabó con Jowell y Randy ofreciendo lo máximo de la noche con algunos de sus temas más exitosos, entre ellos, ‘Guayoteo’, ‘Lets Go To My Crib’, ‘Pasto Pelú’, ‘Bonita’, ‘Salgo pa’ la calle’ y ‘Cuarentena.

Mientras tanto, otros dos artistas que aparecieron en el escenario fueron De La Ghetto y Arcángel, quienes se unieron a Jowell y Randy para interpretar varias canciones, entre ellas, ‘Sensación del bloque’, ‘Agresivo’, ‘Pistolón’, ‘No Te Veo’ y ‘Siente el boom’, hasta que apareció Bad Bunny para interpretar ‘Safaera’.

Jowell y Randy se tomarán una pausa de estas presentaciones en Puerto Rico para entonces en 2025 retomar la gira en Latinoamérica con espectáculos completamente llenos. EFE

(vc)