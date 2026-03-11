“Jóvenes que Inspiran, Líderes que Transforman” comienza una nueva etapa para la tercera generación del programa Jóvenes Líderes

Tegucigalpa – Para fortalecer el liderazgo juvenil en Centroamérica, se inaugura la tercera generación del programa Fundación Terra Te Impulsa – Jóvenes Líderes, una iniciativa orientada a Visibilizar, Identificar y Potenciar (VIP) a jóvenes de Honduras, Guatemala y El Salvador que, involucrándose activamente en sus comunidades, deciden ser parte de la solución a los desafíos de sus países.

Fundación Terra impulsa esta iniciativa porque reconoce que el desarrollo de los países depende de jóvenes preparados, con valores sólidos y capacidad de liderazgo, dispuestos a asumir un rol activo en la transformación de sus comunidades.

El programa promueve además que se conviertan en agentes de cambio, desarrollen pensamiento crítico y capacidad de toma de decisiones que fortalezcanhabilidades de comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflicto y que asuman roles de responsabilidad e impulsen iniciativas en diferentes ámbitos.

En esta tercera cohorte se recibieron 238 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados 70 jóvenes: 46 de Honduras, 12 de Guatemala y 12 de El Salvador. El proceso de elección se basó en criterios de trayectoria, incidencia regional y experiencia en liderazgo. Los participantes, con edades entre 18 y 30 años, son pasantes o profesionales universitarios con participación comprobada en iniciativas de impacto social.

El programa se desarrollará durante cuatro meses, del 7 de marzo al 27 de junio, comprendiendo 16 jornadas formativas distribuidas en cuatro módulos temáticos. Cada sesión tendrá una duración de tres horas y se impartirá en modalidad híbrida, combinando encuentros presenciales y virtuales. Durante este período, los participantes recibirán formación de 16 conferencistas internacionales y acompañamiento de 11 facilitadores nacionales especializados.

Desde 2024, la iniciativa formó a 120 lideres quienes actualmente participan activamente en espacios de análisis y decisión, impulsan proyectos con impacto local y actúan como referentes positivos para otros jóvenes, promoviendo valores, participación ciudadana y desarrollo sostenible.

Con esta nueva generación, Fundación Terra reafirma su apuesta por el desarrollo de liderazgo juvenil comprometidos con la construcción de sociedades más inclusivas, participativas y sostenibles en la región.

Sobre Fundación Terra:

Fundación Terra es una Organización no Gubernamental de desarrollo con amplia trayectoria en implementación de programas y proyectos en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Su accionar social se concentra en objetivos que buscan mejorar la calidad de vida, el bienestar socioeconómico y el medioambiente de nuestras comunidades mediante 4 ejes de acción: educación de calidad, Infraestructura social, emprendimiento y ambiente.