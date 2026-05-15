Jóvenes protestan contra la tala indiscriminada de bosques en carretera hacia Zambrano

Tegucigalpa– Un grupo de jóvenes y pobladores realizan una protesta en la carretera hacia Zambrano para exigir acciones urgentes que frenen la tala indiscriminada de bosques en la zona, situación que califican como un grave atentado contra los recursos naturales.

Durante la manifestación, los ciudadanos expresaron su preocupación por el constante deterioro ambiental que, según denunciaron, afecta importantes áreas forestales cercanas a la capital hondureña.

Los protestantes señalaron que frecuentemente observan el paso de rastras cargadas de madera, lo que ha generado alarma entre las comunidades debido al temor de que continúe la destrucción de los bosques.

Asimismo, advirtieron sobre las consecuencias ambientales que podría provocar la deforestación, incluyendo escasez de agua, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos y aumento de las temperaturas en la región.

Los participantes de la protesta hicieron un llamado a las autoridades ambientales y organismos de protección forestal para investigar las actividades de tala y aplicar sanciones contra quienes estén causando daños al ecosistema.

Los pobladores también pidieron mayores controles en las carreteras y zonas boscosas para evitar el transporte ilegal de madera y proteger los recursos naturales del país.

La protesta se suma a las crecientes denuncias ciudadanas relacionadas con incendios forestales, deforestación y explotación ilegal de recursos naturales en diferentes regiones de Honduras. IR