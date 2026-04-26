Jóvenes mentores se certifican como líderes por la paz en el Caribe hondureño

La Ceiba – En el marco de la Jornada de Aprendizaje de la Escuela de Participación y Ciudadanía por la Paz, niñas, niños, adolescentes y jóvenes provenientes de los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía se reúnen para fortalecer sus capacidades como agentes de cambio y promover la participación ciudadana desde las juventudes.

Este espacio tiene como objetivo principal impulsar la participación activa de las juventudes y establecer alianzas estratégicas con tomadores de decisiones, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las nuevas generaciones en la construcción de entornos más justos, inclusivos y pacíficos.

Los participantes han desarrollado un proceso formativo integral, replicando conocimientos en sus comunidades con otros niños, niñas y adolescentes (NNA), posicionándose hoy como líderes y lideresas por la paz. Su trabajo ha permitido generar conciencia, promover derechos y fortalecer la organización comunitaria desde un enfoque de prevención de la violencia.

Como parte de esta jornada, los jóvenes reciben su certificación oficial por parte de la CONEANFO, que los acredita como mentores comunitarios, capaces de seguir incidiendo positivamente en sus territorios, multiplicando aprendizajes y contribuyendo al empoderamiento de otros NNA.

Esta iniciativa se desarrolla gracias al apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz (@UNPeacebuilding), a través del proyecto “Respuesta Multidimensional para poblaciones afrohondureñas”, implementado por el Consorcio para la Paz, integrado por Ayuda en Acción, UNICEF Honduras, UNODC, Mujeres en las Artes y Cure Violence Global.

A través de estos esfuerzos articulados, se continúa apostando por el liderazgo juvenil como motor de transformación social, promoviendo comunidades más seguras, participativas y comprometidas con la paz.