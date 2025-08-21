Jóvenes madrugan en busca de trabajo en el sector maquilador en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula- Jóvenes madrugan desde las 3:00 de la mañana con la esperanza de encontrar empleo en una maquila de Villanueva, Cortés.

Muchos de los jóvenes relataron que llevan varios meses buscando trabajo.

“Desde temprano llegue para ver si consigo una de las plazas laborales, llevo meses buscando trabajo y no puedo conseguir”, dijo uno de los jóvenes que madrugó este jueves.

La mayoría de las personas que realizan largas filas son jóvenes.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades que promuevan políticas que traigan más empleo al país.

Asimismo, al lugar llegaron personas que hace un par de semanas fueron deportados al país para encontrar una oportunidad laboral. IR