Jovencita muere calcinada tras incendiarse su vivienda en la capital

Tegucigalpa– Una joven de 19 años murió calcinada la madrugada de este sábado al incendiarse su vivienda en la colonia El Mirador, en la capital.

La víctima fue identificada como Yensy Michell, quien trabajaba en un restaurante de comida rápida y vivía sola, ya que su madre reside en España.

Según reportes preliminares, la joven estaba dormida cuando se suscitó el siniestro.

Vecinos del lugar y familiares que llegaron a la zona pidieron a las autoridades de Medicina Forense agilizar la entrega de su cuerpo para darle cristiana sepultura.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro. IR