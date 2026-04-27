Jovencita es atacada a puñaladas por su expareja en Catacamas

Tegucigalpa– Una jovencita fue atacada a puñaladas por su expareja en Catacamas, Olancho.

La joven identificada como Jazmín González de 17 años se debate entre la vida y la muerte en un hospital de esa ciudad.

Datos preliminares indican que el hombre llegó a la vivienda de la joven para inferirle varias heridas con un cuchillo dejándola casi sin vida.

Tras cometer el atentado, el hombre se dio a la fuga, por lo que un equipo policial se ha dispersado por el municipio para dar con su captura.

Los familiares de la joven exigen respuestas ante el ataque recibido por parte de su expareja.

“Ella lo dejó porque recibía maltrato, pero el hombre seguía hostigándola hasta que le quiso quitar la vida, exigimos justicia, ese hombre es un peligro”, dijo una familiar de la jovencita. IR