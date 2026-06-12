Jovencita de 16 años muere tras ataque armado en Juticalpa

Tegucigalpa- Una adolescente de 16 años perdió la vida de manera violenta en las últimas horas en el sector del Bijao, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, luego de ser atacada a disparos por sujetos hasta ahora desconocidos.

-Violencia contra las mujeres no da tregua en Honduras, más de 112 mujeres han muerto en lo que va de 2026

La víctima fue identificada como Génesis Naomi Reyes, de 16 años, quien recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes, mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

La muerte de Génesis Naomi Reyes vuelve a enlutar a una familia hondureña y se suma a la preocupante cifra de mujeres asesinadas en el país. De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), más de 112 mujeres han perdido la vida de forma violenta en lo que va de 2026.

La situación continúa generando preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que advierten sobre la creciente saña con la que se están cometiendo estos crímenes y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, investigación y justicia para las víctimas.LB