Joven resulta lesionada tras lanzarse de bus en movimiento por asalto en la capital

Tegucigalpa- Una joven identificada como Julissa Abigail Flores resultó herida luego de lanzarse de un bus en movimiento durante un supuesto asalto registrado en una unidad de la ruta Carrizal-UNAH en Tegucigalpa.

Según versiones preliminares, la joven acababa de abordar la unidad cuando varios delincuentes comenzaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros, por lo que decidió lanzarse del vehículo para intentar resguardar sus pertenencias.

Producto de la caída, sufrió fuertes golpes en la cabeza y el rostro, por lo que fue atendida por paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 y posteriormente trasladada a un centro asistencial.

Las autoridades informaron que se da seguimiento al caso para intentar identificar y capturar a los responsables del asalto.

La inseguridad en sector transporte está a la orden del día con asaltos en unidades tanto de buses como taxis, de igual forma sigue las muertes en el sector producto de la extorsión; en la presente semana se registró el homicidio de dos taxistas en la capital del Distrito Central. AD