Joven Periodista denuncia que sufrió de intimidación, acoso y amenaza en un evento de Libre

Tegucigalpa – La periodista de HCH, Daniela Mejía, denunció que en las últimas horas sufrió intimidación, amenaza y acoso en un evento político de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

A través de sus cuentas de redes sociales, contó que sufrió este hecho mientras realizaba su labor periodística en un evento politico de Libre.

Expresó su preocupación ante los escenarios críticos de inseguridad y riesgo que se exponen los periodistas en la cobertura del proceso electoral.

Mejía exhortó a los coordinadores y dirigentes de las fuerzas políticas a que llamen a la calma a su gente, a la paz y sus discursos estén rodeados de las propuestas que logren un cambio positivo en el país.

Clamó a que no haya más violencia, odio y ataques, indicando que esto solo abona en nada y afecta a los involucrados en el proceso electoral.

La periodista solicitó al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, que haga un llamado a la calma, que genere paz y certidumbre.

“Mientras yo estaba en su sede realizando una cobertura de la abogada Rixi Moncada, me vi rodeado en un escenario de mucho miedo donde tuvieron que sacarme como si fuese una criminal cuando solo andaba haciendo una cobertura periodística, y si tan decir una sola palabra fui amenazada”, declaró.

Honduras ya no necesita de más caos, desastres y que es momento de una unión para que la democracia se fortalezca, puntualizó.

Pidió que se genere las condiciones necesarias de seguridad, garantice la protección en los próximos días en la que habrá riesgo y limitaciones para ejercer el papel en la sociedad. PD