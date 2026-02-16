Joven muere en aparatoso accidente vial en Amarateca, FM

Tegucigalpa- Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes en la carretera CA-5, a la altura de la colonia El Hábitat, en el sector de Amarateca, departamento de Francisco Morazán, dejando como resultado una persona fallecida.

De acuerdo con la información inicial, el conductor del vehículo involucrado perdió la vida tras el aparatoso impacto.

La víctima fue identificada como Víctor José Alvarenga Espino.

Al lugar se desplazaron equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional para acordonar el área, realizar las primeras diligencias e iniciar la investigación correspondiente que permita determinar las causas del accidente.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR