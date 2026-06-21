Joven es capturado tras morder a policía durante intervención por violencia doméstica

La Ceiba – Un joven de 19 años fue detenido por la Policía Nacional en la colonia Carmen Elena de La Ceiba, Atlántida, luego de presuntamente agredir a una funcionaria policial durante una intervención por un caso de violencia doméstica.

Según el informe policial, los agentes acudieron al lugar tras una denuncia al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una supuesta agresión contra su pareja sentimental.

Durante el procedimiento, el joven habría opuesto resistencia y mordido a una agente policial en uno de sus brazos, provocándole una lesión.

Aunque la mujer manifestó haber sido víctima de agresiones físicas, decidió no presentar una denuncia formal.

Tras su captura, el imputado fue remitido a las autoridades competentes y podría enfrentar cargos por atentado contra un funcionario público, además de otras faltas contra el orden público derivadas de su conducta durante la intervención policial. AD