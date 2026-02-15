Joven es asesinada por otra mujer tras ataque con arma blanca en Choloma

Choloma – Una mujer fue asesinada en las últimas horas en la aldea El Barrial en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

La fallecida fue identificada como Jeimy Yoleydi Cárcamo Bonilla (24).

Se informó que la víctima estaba departiendo con otra mujer en horas de la noche del sábado cuando empezó una discusión y la acompañante sacó un arma blanca y la atacó hasta quitarle la vida.

Igualmente, se informó que una menor de edad resultó herida en el ataque y fue trasladado hacia un centro de asistencial.

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), un total de 26 mujeres han sido asesinadas en el presente año. PD