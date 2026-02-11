Joven docente muere en fatal accidente en San Pedro Sula

Tegucigalpa – La joven docente Keyla Melissa Palacios (33), murió en un fatal accidente de tránsito en San Pedro Sula, norte de Honduras.

La víctima era una reconocida maestra de la Escuela Buena Semilla y del Centro Cultural Sampedrano.

El suceso se registró en el cruce de la 20 calle con el Segundo Anillo de Circunvalación en el barrio Cabañas de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, la profesional se conducía en un vehículo tipo turismo, cuando por razones que aún son investigadas por las autoridades, fue embestida por el lateral por una rastra de gran tonelaje que circulaba por el segundo anillo.

El percance se registró en un sector donde actualmente se realizan trabajos de pavimentación, lo que habría complicado la circulación vehicular en la zona, según inversiones preliminares.

Al menos seis muertos diarios se registran en accidentes de tránsito en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS