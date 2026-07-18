Josh Kerr hace olvidar a El Guerrouj con el nuevo récord mundial de la milla

Redacción deportes – El británico Josh Kerr logró este sábado en la Liga Diamante de Londres, con un tiempo de 3:42.66, el récord del mundo de la milla que estaba en posesión del marroquí Hicham El Guerrouj desde hace 27 años con 3:43.13, desde el 7 de julio de 1999 en Roma (Italia).

Kerr, campeón del mundo de 1.500 metros en Budapest 2023 y hasta el momento poseedor del récord británico, fue el gran protagonista de la Liga Diamante de Londres, en la que se vivió la mejor carrera de la historia de la milla dado el nivel que demostraron los participantes con seis atletas por debajo de 3:49.

El británico, de 28 años, destrozó la plusmarca de El Guerrouj liderando una carrera de altísimo nivel para la que se llevaba preparando mucho tiempo pasando doce horas al día en una cámara de hipoxia y sometiendo a su cuerpo a un entrenamiento metódico con vistas a este intento.

Por detrás de Kerr, que llegó a meta en solitario, fue segundo el estadounidense Yared Nuguse (3:45.69) y tercero el británico Jake Heyward (3:46.73), que hizo marca personal.

Otra atleta británica, Keely Hodgkinson, afrontó la competición con el objetivo de volver a la senda del triunfo en los 800 metros femeninos. A pesar de haber establecido un nuevo récord británico en Estocolmo el mes pasado, la dos veces campeona de la Liga Diamante aún no había ganado al aire libre esta temporada, conformándose con un segundo plano frente a su rival suiza en plena forma, Audrey Werro.

Sin Werro, Hodgkinson ganó en el Estadio Olímpico de Londres, ante 60,000 espectadores, con un crono de 1:56.21, siendo muy superior a la estrella de los 400 metros vallas, la neerlandesa Femke Bol (1:56.46), que no pudo mejorar su marca personal de 1:55.60 en París hace tres semanas.

El otro gran protagonista de la jornada fue el estadounidense Sam Kendrics, con una marca de 5.95 metros, la misma que el sueco Armand Duplantis, que se retiró con unas molestias con ese mismo registro, venció el salto con pértiga de la Liga Diamante

Kendrics, con esos 5.95 metros, marca de la temporada, volvió a celebrar un triunfo en la Liga Diamante más de cinco años después de hacerlo por última vez el 23 de mayo de 2021 en Gateshead (Inglaterra).

El pertiguista estadounidense, siempre a la sombra de Duplantis estos años, aprovechó la retirada del sueco, que, con molestias, decidió no seguir saltando cuando había superado el listón también en 5.95, igual que el australiano Kurtis Marschall y el griego Emmanouil Karalis.

En los 400 lisos brilló la dominicana Marileidy Paulino, que, con un tiempo de 48.97, logró su cuarto triunfo del circuito en lo que va de año.

Paulino, de 30 años, llegó a la cita en Londres con pleno de victorias en tres pruebas (Doha, París y Mónaco) y volvió a demostrar su dominio sobre la pista, superando en línea de meta a la noruega Henriette Jaeger, que hizo 49.15, récord nacional, y a la jamaicana Stacey Ann Williams, tercera con 49.52. Ellas fueron las únicas de las ocho participantes en bajar de los cincuenta segundos.

En la categoría masculina de los 400 lisos el triunfo fue para el estadounidense Rai Benjamin, que registró 44.05, marca personal, solo trece centésimas menos que el británico Mathew Hudson-Smith (44.18).

En los 400 metros vallas no hubo sorpresas y el noruego Karsten Warholm ganó con un tiempo de 46.61, récord del mitin, casi un segundo menos que el alemán Emil Agyekum con 47.45, récord nacional.

Los 3,000 femeninos los dominó la australiana Jessica Hull, que fue la única en bajar de 8:25 hasta parar el crono en 8:24.69. Segunda fue su compatriota Rose Davies (8:25.38) y tercera la irlandesa Sarah Healy (8:25.63).

En esos 3,000 metros, la española Marta García reapareció en Londres poniendo fin a una larga ausencia provocada por una lesión. Su última competición fue el 21 de marzo, en la final de los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia), en la que fue descalificada.

La vigente medallista de bronce continental de 5.000 metros inició la temporada de aire libre en los 3.000 metros en Londres con un decimoquinto puesto y un tiempo de 8:34.80.

En los 110 metros vallas, sin el español Quique Llopis, baja de última hora por unas molestias en los isquios, el triunfo fue para el estadounidense Jakobe Tharp (12.89), récord del mitin; seguido del cubano Kendry Menéndez (13.01), que hizo marca personal; y el también estadounidense Trey Cunningham (13.12).

Las dos pruebas reinas de la velocidad tuvieron dos nombres propios. En los 100 metros masculinos el dominador fue el nigeriano Kayinsola Ajayi (9.84), que hizo récord nacional imponiéndose al favorito, el jamaicano Oblique Seville (9.87), y en los 200 femeninos el vencedor fue la santalucense Julien Alfred (21.66), que batió el récord del mitin al ganar a la estadounidense Gaby Thomas (21.81).

El resto de pruebas fueron el lanzamiento de disco femenino, con victorias para la estadounidense Cierra Jackson con 71.72 metros; la longitud femenina, con triunfo para la alemana Malaika Mihambo con 7.05 metros; y los 800 masculinos, con triunfo para el estadounidense Brandon Miller con 1:42.19. EFE