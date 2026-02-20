José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín asegura que no se rendirá ante la persecución judicial que lo llevó a la cárcel casi cuatro años y que ahora lo mantiene en arresto domiciliario, y que luchará por llevar ante la justicia a quienes lo han querido acusar de manera falsa.

En una entrevista con EFE en su residencia, Zamora aseguró que no se va a rendir incluso cuando la posibilidad de que vuelva a la cárcel en los próximos días está muy latente ante las apelaciones del Ministerio Público (Fiscalía) contra la medida de arresto domiciliario recibida el pasado 12 de febrero.

El periodista contó que su prioridad en estos momentos es intentar anular la existencia de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha cuyos líderes se encuentran sancionados por Estados Unidos y que ha sido querellante judicialmente en su contra.

De igual manera, dijo que tiene que «abrir causas criminales contra la fiscal general (Consuelo Porras Argueta), contra (la fiscal) Cinthia Monterroso y contra el juez (Fredy) Orellana», todos sancionados por Estados Unidos por corrupción, los protagonistas de su llegada a prisión en 2022 por señalamientos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia que no han sido probados en su contra.

Zamora detalló que la fiscal general Porras quiso «forzar» una relación amistosa con su persona en 2019 y años posteriores, invitándolo a reuniones dentro del Ministerio Público, hasta que en una ocasión le reclamó por sus publicaciones de manera airada.

Agradecido por toda la solidaridad

Zamora se encuentra agradecido por haber salido de la prisión en la que estuvo desde julio de 2022, y por las múltiples muestras de «cariño» que le ha brindado la población durante todo este tiempo.

«Me siento muy conmovido y muy feliz», contó el periodista de 67 años, porque además de su familia y la prensa, los ciudadanos guatemaltecos le han mostrado su respaldo.

Gente de la provincia iban a la cárcel a visitar al periodista y le llevaban «dinero, comida, pescado cocinado», relató con orgullo Zamora. Recordó que cuando tuvo que salir de prisión a un hospital público volvió con poco más de 200 dólares de donaciones de familiares de enfermos en el centro médico.

«Donaciones de gente muy pobre (en el hospital), que me decía por ejemplo que su mamá sufrió un infarto y me preguntaban si me ofendería si me regalaban 200 pesos (quetzales, unos 25 dólares)», recordó el periodista. «Casi le digo al doctor que me envíe una vez a la semana», bromeó.

Y es que en casi cuatro años de prisión, Zamora vio cómo se desmoronaban su diario, El Periódico, sus finanzas (sus cuentas están congeladas) y la estabilidad de su familia, «fragmentada» debido a que su esposa y uno de sus tres hijos, el menor, Ramón, tuvieron que ir al exilio, dejando una vida que llevaba estable en Guatemala.

«Hubo una etapa fuerte en la que no podía comunicarme desde la cárcel con ellos», recordó.

El comunicador confesó de igual manera que extraña «sin duda» hacer periodismo, porque «es una pasión», pero por el momento no es su prioridad, ya que busca limpiar su nombre y establecer procesos judiciales en contra de quienes lo han intentado ensuciar.

Su otro objetivo a corto plazo es recobrar su salud, ya que está por debajo de su peso y debe cuidarse las piernas porque es factible que en algún punto pueda quedar en silla de ruedas debido a una enfermedad, pese a que en prisión intentaba hacer hasta 10 kilómetros de caminata diarios en un espacio de menos de 12 metros de extensión.

Optimismo sobre el futuro del país

Zamora es optimista sobre el futuro de Guatemala, que se sostiene desde su perspectiva por el gran trabajo de los migrantes en Estados Unidos y su envío de remesas, aunque no reniega su pensamiento habitual de que el país «es el laberinto perfecto, sin salida».

Al respecto de la situación política que vive la nación que preside Bernardo Arévalo de León, el periodista afirma que el mandatario ha estado «muy asediado» y «estuvo muy cerca de recibir un golpe de Estado».

Sin embargo, con la partida de la fiscal general en mayo próximo dado el final de su período, considera que los golpistas y los corruptos «van a perder fuerza».

«Ahorita creo que (Arévalo de León) ha sido impecable con su respeto a la ley, pero en Guatemala hay marginación, hay miseria, hay gente que está excluida del sistema y en el tiempo que le queda creo que puede hacer mucho», concluyó. EFE/ir