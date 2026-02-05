José Azcona hijo sugiere a la SIT que estudie la red vial y arme un programa de reparación para los próximos años

Tegucigalpa – El reconocido ingeniero José Simón Azcona hijo sugirió este jueves que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), estudie el estado de todas las carreteras del país y agende un programa de reparación vial para los próximos años sin estar recurriendo a emergencias.

“Les pido y llamo por favor que estudie las demás carreteras que tenemos, traigan un plan que incluyan 2027, 2028 y 2029”, dijo Azcona.

Consultado sobre la propuesta de declarar emergencia vial, contestó que se debe hacer si hay riesgo que se peligre la vida de los hondureños y de daños materiales producto de mal estado de las carreteras.

Aunque opinó que no toda la red vial está en mal estado indicando que hay carreteras que se encuentra en buenas condiciones.

Señaló que la SIT debe programar una intervención de las carreteras para los próximos años, para no estar recurriendo a emergencias.

Azcona indicó que la forma de trabajo debe ser el Presupuesto General y la Ley de Contratación del Estado; que en caso de emergencia vial, publiquen todos los contratos para que todos lo conozcan.

Manifestó que la labor del ministro del SIT solo funciona si cuenta con el apoyo político del presidente de la República, del resto del gobierno y el Congreso Nacional.

El ingeniero señaló que el pasado gobierno dejó listo varios proyectos de infraestructuras bien estructuradas que deben ser aprobados y empiece la ejecución.

Remarcó que lo que genera suspicacia son obras que se hacen al amparo de procesos especiales, y espera que el gobierno de Asfura maneje con prioridad y la forma correcta la reparación de la red vial.

Reflexionó que los trabajos de administración vial durante la temporada de lluvias se dedican a mantener los cauces limpios, ir formulando proyectos para que las licitaciones estén terminadas en enero.

El hijo del expresidente José Simón Azcona (1986-1990) expuso que una de las mayores problemáticas, es que los presupuestos generales son anuales, y si la SIT no programó una carretera en el presupuesto del próximo año, no hacen el proceso de licitación hasta en enero del siguiente año, lo culminan en mayo cuando ya está presente las precipitaciones.

En ese sentido, recomendó al gobierno que mande un pre autorización o compromiso presupuestario que incluirá en el Presupuesto General del 2027 para que los fondos estén listos, y puedan proceder con los procesos de precalificación y licitación de las obras, para que el proyecto comience a inicios del próximo año y no en mayo o junio, cuando es época de lluvias. AG