José Antonio Kast felicita a Nasry Asfura y destaca los 160 años de relaciones entre Chile y Honduras

Tegucigalpa- El presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras su victoria en las elecciones generales, y le deseó éxitos en la gestión que iniciará en enero de 2026.

En su mensaje, Kast resaltó la histórica relación entre ambos países, subrayando que Chile y Honduras celebran 160 años de relaciones diplomáticas, las cuales —afirmó— serán enriquecidas y profundizadas durante su próximo mandato.

“El fortalecimiento de los vínculos bilaterales permitirá ampliar la cooperación, el diálogo político y las oportunidades de desarrollo entre nuestras naciones”, expresó el mandatario chileno electo.

El pronunciamiento de Kast se suma a los numerosos mensajes de felicitación provenientes de líderes internacionales, reflejando el respaldo y la disposición de la comunidad internacional para trabajar con el nuevo gobierno hondureño en una etapa marcada por expectativas de estabilidad, cooperación y crecimiento regional. LB