José Antonio Guardiola gana el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez

Segovia (España) – El periodista José Antonio Guardiola, actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, fue distinguido este viernes con el XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, un galardón que reconoce la trayectoria de periodistas, cámaras y fotorreporteros españoles que desarrollan su labor profesional en el extranjero.

Guardiola (Madrid, 1963) ha dedicado toda su carrera profesional a la información internacional y está considerado como uno de los grandes referentes del reporterismo español.

A lo largo de su trayectoria ha cubierto guerras, posguerras, crisis políticas, tragedias naturales y procesos electorales en decenas de países de todo el mundo, siempre desde el rigor periodístico y el respeto a la deontología profesional.

El periodista, que ya había sido finalista del premio en tres ocasiones, representa «el reportero total», capaz tanto de desplazarse con rapidez a escenarios marcados por la última hora informativa como de desarrollar largas investigaciones periodísticas basadas en la comprobación exhaustiva de datos y testimonios, destacó la Asociación de Periodistas de la ciudad de Segovia, que otorga anualmente el reconocimiento.

Su trabajo se ha caracterizado por la búsqueda constante de contexto y profundidad en asuntos internacionales complejos, una labor que ha desempeñado durante décadas en diferentes destinos y responsabilidades dentro de Televisión Española.

El premio que ha recibido Guardiola consta de una de 8.000 euros y un trofeo. Tanto Cristina Olea como Mikel Ayestarán, finalistas del premio, obtuvieron una premio de de 2.000 euros.

Durante la ceremonia llevada a cabo en el Parador de Turismo de Segovia, la Asociación quiso homenajear a los periodistas Diego Carcedo, fallecido el pasado mes de abril y Sol Gallego-Díaz, fallecida hace apenas dos semanas.

Este premio está considerado uno de los reconocimientos más prestigiosos del periodismo internacional en España y recuerda la figura del periodista segoviano Cirilo Rodríguez. JS