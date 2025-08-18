Jornadas de cirugías durante los fines de semana deben ser permanente, recomienda ASJ

Tegucigalpa – Para la directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía las jornadas de cirugías durante los fines de semana deben ser permanentes, no una medida provisional para bajar la mora quirúrgica.

Munguía indicó que de la lista de espera, aproximadamente un 30 % queda en condición de mora, es decir que siempre se aumenta esta mora ya que el servicio del día a día no logra atender la demanda.

(Leer) IHSS inicia jornadas quirúrgicas de fin de semana para reducir mora de pacientes

“En ese sentido, la intervención de atender la mora, si bien es cierto le va dar una respuesta a una población específica, no le va resolver el problema, porque lo resolvemos hoy pero luego seguimos teniendo ese residuo”, indicó la representante de sociedad civil.

(Leer) Más de mil 700 personas esperan por una cirugía en el IHSS

Ante esta situación, Munguía señala que el mecanismo de trabajar los fines de semana debido al alto nivel de la mora, “debe ser permanente, no debe ser solamente para la mora, si no para resolver la lista de espera, la cual incluye la mora y es el doble de esta”. VC