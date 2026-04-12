Jornada de votación se desarrolla de forma ordenada y segura en Guanaja

Tegucigalpa – Una jornada pacífica, ordenada y segura viven los pobladores de Guanaja quienes ejercen el sufragio para elegir a su alcalde.

-Hasta el momento no se reportan disturbios en la isla.

Las elecciones se repiten con los candidatos Sheray Borden, del Partido Liberal y Dion Kelly del Partido Nacional, que resultaron empatados.

La población ha llegado a cada una de las urnas a depositar su voto en orden y de una forma tranquila.

En la isla el resguardo policial y militar es considerable ante las amenazas de tomas y bloqueo del proceso electoral.

La jornada de votación se está desarrollando de forma ordenada y segura en Guanaja. pic.twitter.com/45WXtj5DMy — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 12, 2026

Solo un centro educativo Modesto Rodas es el que se encuentra tomado, por lo que el ente electoral habilitó un área verde para que la población de ese sector de la isla pueda ejercer el sufragio donde los pobladores de la zona realizan el sufragio sin atrasos.

Según la planificación establecida por las autoridades electorales, en este proceso están habilitados 4 mil 211 ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se han dispuesto 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales están distribuidas estratégicamente en distintos puntos del municipio.

Los centros de votación confirmados para la jornada son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas Alvarado, este último fue tomado y las urnas se llevaron a un área verde para que los ciudadanos emitan su voto.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar en la jornada democrática, que busca definir finalmente al ganador de la alcaldía de Guanaja. IR