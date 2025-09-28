Jornada de empates entre Marathón y Victoria y el Olancho FC con el Real España, mientras los Lobos le ganan al Génesis

Tegucigalpa – Dos empates y el triunfo de los lobos de Universidad Pedagógica sobre el equipo de la Policía Nacional marcaron este sábado la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

En el primer encuentro, el monstruo verde del Marathón igualó con la Jaiba del Victoria 2-2 en Comayagua.

Los goles del Victoria fueron anotados por Andy Hernández y Juan Arzú, que anotó en su propia red; mientras que los lobos mandaron tres anotaciones de José García, Roberto Moreira y Kilmar Peña.

En el segundo encuentro que tuvo como escenario en el Yankel Rosenthal, Marathón y Victoria igualaron con 2-2 con goles de Nicolás Messiniti y una chilena de Rubilio Castillo, que dejaron al monstruo en segunda posición. Las anotaciones de las jaibas estuvieron a cargo de Allan Banegas y Walter Joel Martínez y quedaron en la posición 11 de la tabla.

Mientras que en el tercer partido, el Olancho FC y Real España empataron 1-1 con anotaciones de Machuca Ramírez y Yeison Moreno, respectivamente.

Los potros están terceros en la tabla de posiciones y la máquina en el sexto puesto.

Mañana, el Platense será anfitrión de Juticalpa y el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa acogerá el duelo entre los locales del Olimpia, vigente campeón del fútbol hondureño, y Choloma, que en el presente campeonato ascendió a la primera división y es penúltimo con siete enteros. VC